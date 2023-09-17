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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عروض فنية وباليه في مئوية سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

صدى البلد

بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش رسمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مشهدا ابداعيا مبتكرا فى احتفال طلاب مركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

 

فمع اعمال فنان الشعب استمتع حشد جماهيرى بفاصلا غنائيا للواعدين من ابناء المركز تضمن النشيد الوطنى، الحلوة دى ،أنا المصري، أهو ده اللي صار، زورونى كل سنة مرة ، شد الحزام، دنجي دنجي، طلعت يا محلا نورها، يا ورد علي فل وياسمين .

 

وفى الفاصل الثانى روى طالبات فصل الباليه بمشاركة طلاب فصل البيانو تدريب أميرة رفعت سيرة خالد الذكر من خلال مشاهد درامية وتابلوهات راقصة صممت خصيصا للإحتفالية وشارك في إعدادها الكاتب محمد زناتى وصاغ موسيقيقاها إسلام رفعت وتضمن اعمال دنجي دنجي، أنا هويت، أهو ده اللى صار، خفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، مخسبكوا أنداس، الحلوة دى، يا ورد علي فل وياسمين، زوروني كل سنة مرة .

 

سبق الحفل افتتاح معرضا تشكيليا بالساحة الخارجية للمسرح  لمواهب فصل الرسم تدريب داليا فؤاد ضم لوحات من فن البورترية لملامح فنان الشعب، كما شارك طلا فصل الكمان تدريب الفنان محمد بركات بعدد من الحان سيد درويش المميزة.

سيد درويش الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر اوبرا الاسكندرية الموسيقار سيد درويش النشيد الوطنى

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