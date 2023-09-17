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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزنه 175 كيلو.. حورية فرغلي تستعيد ذكرياتها مع خطيبها الراحل| فيديو

صدى البلد

استعادت الفنانة حورية فرغلي ذكرياتها، مع خطيبها الراحل، الذي ارتبطت به بشكل كبير، فرغم مرور 21 عامًا على وفاته إلا أنها لم تستطع أن تمحِ هذا الحب، وأن ترتبط برجل غيره، حيث أشارت إلى أن الأخير كان يعاني من بعض الظروف الصحية، لكن رغم مرضه إلا أنها كانت تراه أجمل الرجال في عيونها.

 

 

وتحدثت حورية فرغلي عن خطيبها، خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في العمق، قائلة: أنا شُفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، مع خطيبي اللي توفى، ومن بعده محبتش حد تاني رغم مرور 21 سنة، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، فكان بيذك، وكنا قد بعض في السن.

 

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وتابعت حورية فرغلي: رغم مرضه لكن كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا، والناس كلها تقول إيه الجنان ده، لكن مكنتش ببص لكلامهم بصيت لقلبه واللي جواه، كفاية أني سامعة صوته، كفاية وجوده في المكان ريحة برفانه، من ساعة ما مات وأنا مش لاقية حد غيره.

 

 جدير بالذكر أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية

حورية فرغلي تامر شلتوت الفنانة حورية فرغلي الإعلامي تامر شلتوت نجوم الفن

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