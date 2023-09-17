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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرقابة على الصادرات توضح أهمية إنشاء إدارة مخاطر للواردات.. فيديو

عصام النجار
عصام النجار

‏قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 283 هو قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإنشاء نظام إدارة مخاطر للواردات المصرية.

 

وتابع خلال حواره مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة “سي بي سي”: لدينا 3 مراحل للفحص في الهيئة، المرحلة الأولى الفحص المستندي والمرحلة الثانية هي الفحص الظاهري والمرحلة الثالثة الحصول على عينة وندخلها لمعامل الاختبار حتى نتأكد أنها مطابقة لاختبارات الأمان، وهذا يحدث لأي سلعة، لكن هذا كان يسبب تأخير في المصانع وتأخير لمستلزمات الإنتاج.

 

 

‏وأضاف أنهم شكلوا لجنة مع قطاع التجارة الخارجية وتم صدور هذا القرار رقم 283 لعام 2023، مؤكدا أنهم قد قرروا أن المجموعة الموجودة في مصلحة الجمارك، المشغل الاقتصادي المعتمد، هذه مجموعة من الشركات منضبطة بمصلحة الجمارك ولها تصديقات أمنية، وهذه المجموعة من الممكن أن يطبق عليها الفحص المستندي فقط لا غير، وتم التطبيق بالفعل من يوم الاحد وتم الإفراج عن عدد كبير جدا من الرسائل بالفحص المستندي فقط وهذا وفر وقت كبير جدا.

الرقابة على الصادرات الواردات عصام النجار الاعلامي عمرو خليل قطاع التجارة الخارجية

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