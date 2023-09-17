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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمر طارق تكشف كواليس لأول مرة عن تتر مسلسل سفاح الجيزة

سمر طارق
سمر طارق

كشفت المغنية سمر طارق تفاصيل وكواليس تقديمها تتر "عتمة" لمسلسل سفاح الجيزة الذي انتهى عرضه منذ يومين عبر منصة شاهد. 

 

وقالت سمر طارق في حوار مع صدى البلد، إنها قدمت الأغنية للمخرج هادي الباجوري الذي أعجب بها، ووضعها ضمن العديد من الاختيارات حتى استقر عليها. 

 

وأشارت سمر طارق، إلى أن تتر سفاح الجيزة، وأغنية الهرشة السابعة التي كانت سببا كبيرا في شهرتها، هي أعمال مكتوبة منذ فترة طويلة لديها وليست مرتبطة بموقف معين. 

 

وفسرت سمر طارق كلمات تتر عتمة، بأنها تحب كتابة مشاهد أو صور في أغانيها يمكن تخيلها في مواقف معينة.

 

وعن موال العديد فوق الجميع الذي تصدر مسلسل سفاح الجيزة، وصفته سمر طارق بأنه موال عبقري، مضيفة: "بشغله كتير ولو مكنتش عاملة تراك عتمة كنت هسمع العدل فوق الجميع". 

 

وتحدثت سمر طارق عن تعاونها الناجح مع الموزع الشاب الوايلي قائلة: "أنا أحب المزيكا الحلوة في المطلق.. والتعاون مهم.. والتجربة في كذا نوع مزيكا مختلفة.. ولن أقف عند نوع معين".

 

واستطردت: "جزء من نجاحي إن طريقة الغناء والكتابة والألحان هي التي وجهتني إلى منطقة مختلفة".

سفاح الجيزة سمر طارق الهرشة السابعة العدل فوق الجميع الوايلي

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