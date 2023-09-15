سفاح الجيزة الحلقة 7 .. جابر يخطف نجل باسم سمرة وحقيقة وفاة هالة

شهد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7، تطور كبير في الأحداث بعد كشف الكثير من التفاصيل حول جرائم جابر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهمي.

سفاح الجيزة الحلقة 7 كشفت حقيقة مقتل هالة صديقة زينة، بعد اتفاقهما على الهرب من أسرتيهما، بمساعدة محي زوج شقيقتها سلمى الذي دب الوقيعة بينهما.

وضع جابر المنوم في عصير هالة، ليتضح فيها بعد أنه سممها، ودفع زينة للمشاركة في نقلها ودفنها، ثم الاعتداء عليها وتقييدها في مكان مهجور.

وفي الوقت نفسه حاولت الشرطة الإيقاع بسفاح الجيزة عن طريق والدته، لكنه تنبه للأمر، واختفى مرة أخرى، وانتقم بخطف نجل ضابط الشرطة الذي يقوم بدوره الفنان باسم سمرة.

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.