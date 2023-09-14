قبل عرضها.. مؤلف سفاح الجيزة يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة الحلقات الأخيرة

على مدار ثلاثة أسابيع تصدر مسلسل سفاح الجيزة صفحات التواصل الاجتماعي والتريند المصري، وذلك بعد تحقيقه نسبة مشاهدة عالية عبر منصة شاهد.



ونظرا لنجاح المسلسل والرواج الذى أحدثه طوال الفترة الماضية حرصنا على استضافة مؤلف العمل محمد صلاح العزب للحديث عن تفاصيل كتابته للمسلسل وتعاونه مع أحمد فهمي وأيضا المخرج هادي الباجوري فكان هذا الحوار.



ـ سفاح الجيزة ملوش علاقة بالقذافي فراج

ـ هادي الباجوري جاء للعمل إنقاذا للموقف

ـ أحمد فهمي قدم السفاح على أكمل وجه ومينفعش أقيم شغله

ـ عثرنا على شخص من ضحايا القذافي فراج بعد نهاية التصوير وقصته مليئة بالأحداث

ـ تفصيله الطبخ جاءت معي بالصدفة واكتشفت أنها عامل نفسي مهم عند أى سفاح

ـ الحلقات الأخيرة تحمل الكثير من المفاجأت وهذه ستكون نهاية المسلسل

فى البداية حدثنا عن سبب تقديمك لمسلسل سفاح الجيزة.



تقديمي لمسلسل سفاح الجيزة جاء عن طريق الصدفة حيث أن شخصية السفاح المتسلسل فى الدراما المصرية بيكون عمل جذب لأى مؤلف أو سيناريست، وهو ما جعلني التفت إلى قضية القذافي فراج والشهير بسفاح الجيزة.

وكيف عملت على تقديم شخصية السفاح؟



فى الحقيقة أول معرفتى بسفاح الجيزة كانت من خلال فيديو شاهدته له أثناء تناول القضية فى وسائل الإعلام، وكان هذا الفيديو عبارة عن تمثيل القذافي إحدى جرائمه وشاهدت مدى الثقة التى كان يتحدث بها والثبات الانفعالي خلال تمثيله للجريمة فتأكدت أننى أمام شخصية غريبة ولابد من البحث ورائها.



وماذا فعلت بعد مشاهدة هذا الفيديو؟

بدأت فى البحث حول القضية واستعنت بأوراق التحقيق الرسمية بالإضافة إلى مناقشة هذه الشخصية مع أطباء نفسيين الذين ساعدوني فى فهم تفاصيلها.



وهل بالفعل هذا العمل نسخة من قصة حياة القذافي فراج؟

بالتأكيد لا.. فبعد دراسيتي للشخصية ومعرفة أبعادها النفسية والبحث فى جميع القضايا المتعلقة بهذا المجرم إلا أنني عندما قررت الكتابة، استبعدت كل تفاصيل حياته ومنذ كتابة السطر الأول من المسلسل وأنا أكتب مسلسل من وحي خيالي، عن قاتل متسلسل ليس له علاقة بقصة القذافي فراج وإنما استعنت بتفاصيل قضيته لمعرفة حياة القتلة المتسلسلين لتساعدني فى كتابة المسلسل.

من صاحب فكرة تقديم سفاح الجيزة محمد صلاح العزب أم أحمد فهمي؟

مسلسل سفاح الجيزة تم كتابته لأحمد فهمي، لا أخفى عليك سرا أن المسلسل تم طبخه والتحضير له فى مكتب فهمي الخاص فكان هو المرشح الأول والأخير لهذا المسلسل.



وماذا عن رأيك فى أداء فهمي لتجسيد شخصية السفاح؟

أحمد فهمي جسد شخصية السفاح على أكمل وجه على الرغم من كونه ممثل كوميدي فى الأساس إلا أنه أصر على التحدي فى هذا العمل وأعتقد أنه فاز به بإشادة الجميع سواء جمهور أو نقاد.



من وجه نظرك ما هو أصعب شىء واجهك أثناء كتابة المسلسل ؟



أصعب شىء واجهني فى كتابة المسلسل هو التوازن الذى كنت حريص عليه فى شخصية السفاح، حيث إنه يقوم بأفعال إيجابية ظاهرية أمام الجميع سواء من صلاة أو أفعال خير، على عكس حقيقته تماما، لذلك كنت حريص خلال الكتابة على إظهار مدى بشاعته فى تنفيذ الجرائم حتى لا يحبه أحد من الجمهور أو يتعاطف معاه.



لماذا تم الاستعانة بورشة كتابة للمشاركة فى كتابة المسلسل؟

فى الحقيقة عندما تعاقدت على هذا المسلسل مع شركة الإنتاج، كان هناك طلب من الشركة بضرورة ضم هذه الورشة إلى المسلسل، وبالفعل قمت بعمل جلسات عمل مع أفراد هذه الورشة وهما عماد مطر وإنجي أبو السعود وتم الاتفاق على كافة الخطوط العريضة لكتابة المسلسل.





وماذا عن المخرج هادي الباجوري؟

المخرج هادي الباجوري انضم للمسلسل مؤخرا إنقاذا للموقف، حيث إن هذا العمل استغرق ما يقرب من عامين فى التحضير وكان هناك مخرجين آخرين كانوا من المفترض أن يتولوا مهمة الإخراج إلا أنهم اعذروا بسبب انشغالهم بأعمال أخرى.



وماذا عن المخرجين المعتذريين؟

فى البداية كان من المفترض أن يتولى مهمة إخراج المسلسل المخرج أحمد علاء، إلا أنه بعد التحضير للمسلسل لعدة أشهر قرر الاعتذار لتعاقده على عمل آخر وتأخر تصوير سفاح الجيزة، ثم تعاقدنا مع المخرج محمود شكرى أبو عميرة واعتذر هو الأخر لانشغاله أيضا بأعمال أخرى، ولكن أحب أن أوضح أن كل مخرج فيهم ترك بصمة فى هذا العمل تم استغلاله وتنفيذها مع المخرج هادي الباجوري لذلك أحب أن أوجه لهم الشكر من خلال صدى البلد.





بعد عرض المسلسل هل تم التواصل مع أهل السفاح الحقيقي؟

لم يتم التواصل مع أهل السفاح الحقيقي سواء بعد العرض أو أثناء الكتابة، وكنت حريص على ذلك طوال هذه الفترة لأنني بالفعل كتبت المسلسل من وحي الخيال وليس له علاقة بحياة القذافي فراج.





وماذا عن الشخص الذي تحدث إليك بعد عرض المسلسل لكي تتناول قصته ضمن أحداث العمل؟

هذا حدث بالفعل فبعد عرض المسلسل تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص وسرد لي تفاصيل جديدة حول القذافي فراج وأكد لي أنه تم استغلال أسمه فى هذه القضية وأن السفاح الحقيقي كان يستخدم اسمه فى العديد من الجرائم وتزوج باسمه وهو ما تسبب له فى العديد من المشاكل.



فشعرت أنني لست الجهة التى من المفترض أن تسمع هذا الكلام ونصحته أنه لابد أن يتوجه إلى النيابة العامة لكي يسرد لهم تفاصيل حكايته ومحاولة حلها خصوصا وأن القذافي الحقيقي قيد المحاكمة.

هل كنت تتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل

فكرة تقديم مسلسل عن قاتل متسلسل هي فكرة جذابة لأي متفرج وكنت أتوقع نجاح المسلسل ولكن ليس بهذا الشكل فالمسلسل منذ بداية عرضه على منصة شاهد وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا وكان متصدر التريند المصري لأيام كثيرة.





وماذا عن الحلقات الأخيرة للمسلسل والنهاية؟

من المفترض أن تشهد النهاية الكثير من المفاجأت ولكن من المؤكد أنها نهاية سوف تكون مفتوحة، ومرضية للجمهور.



بما أن نهاية الجزء الأول سوف تكون مفتوحة هل من المنتظر تقديم جزء ثانٍ؟



أنا لا أفضل تقديم جزء ثانٍ لأى عمل أقوم بكتابته وأعلم أن هذه الرغبة لدي أحمد فهمي هو الآخر فعندما تحدثت معه أكد لي أنه مع نظرية عدم عمل تقديم جزء ثانٍ لأى عمل، لذلك أرى أن هذه الخطوة صعبة للغاية إلا إذا حدث المستحيل وكان هناك قصة أخرى جيدة تتحمل أن تقدم فى جزء أخر.

