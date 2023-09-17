أحمد عز الدين يبدأ رحلة التحليل بالدوري السعودي.. وإبراهيم فايق: قيمتك كبيرة

انضم المحلل الرياضي أحمد عز الدين لفريق تحليل قنوات SSC السعودية لتحليل دوري روشن السعودي.

ووجه إبراهيم فايق رسالة له عبر حسابه بموقع فيسبوك: ‏في سوق الرجالة.. اللي زي عز قيمته كبيرة أووي.. ابن أصول وراجل وصاحب صاحبه.. وفي سوق الشغلانة.. مفيش حد شبهه.. بيشوف التفصيلة اللي محدش يشوفها.

وتابع: هفتقد الشغل معاك يا صاحبي.. أيام كتير عيشناها.. استمتعنا بالتجربة واتبسطنا وزعلنا واتضغطنا.. كل يوم كان حلو معاك في جمهور التالتة يا زيزو

وأضاف: ربنا يكرمك يا حبيبي وتبقى خطوة خير.. معنديش شك أنك هتكسر الدنيا في السعودية️

وأعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن انضمام الكابتن مدحت شلبي للدوري السعودي عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام: مجموعه SSC تُعلن انضمام الكابتن مدحت شلبي للتعليق على الدوري السعودي".