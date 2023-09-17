غضروف الرقبة.. الأسباب والأعراض والعلاج

غضروف الرقبة، المعروف أيضًا بالقرص الفقري العنقي، هو جزء من العمود الفقري يوجد بين فقرتين في العنق، ويعمل على توفير التوازن والحماية للفقرات والأعصاب الموجودة في المنطقة.. إليك بعض المعلومات العامة حول أسبابه وأعراضه وخيارات العلاج:

الأسباب:

- تقدم العمر: مع تقدم العمر، يتدهور الغضروف ويفقد قدرته على امتصاص الصدمات بشكل فعال.

- الإصابة: مثل حادث سيارة أو وقوع أي نوع آخر من الإصابات التي تؤثر على الرقبة.

- سوء الوضعية الجلوس: الجلوس لفترات طويلة في وضعية غير صحيحة قد يؤدي إلى تدهور الغضروف في الرقبة.

- الأمراض المناعية الذاتية: مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب العمود الفقري التقوي.

الأعراض:

- ألم في الرقبة: يمكن أن يكون الألم حادًا أو مزمنًا ويمتد إلى الكتفين والأذرع.

- تنميل وخدر في الذراعين والأصابع.

- صعوبة في حركة الرقبة والتحكم فيها.

- ضعف في القوة العضلية في الأذرع والكتفين.

- صداع ودوخة.

العلاج:

- العلاج الطبيعي: يتضمن تمارين تقوية العضلات وتحسين المرونة في الرقبة.

- الأدوية: مثل مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

- العلاج التحفظي: يشمل تغيير الأنشطة اليومية وتحسين وضعية الجلوس والنوم لتقليل الضغط على الرقبة.

- العلاج الجراحي: قد ينصح به في حالات شديدة ومتقدمة من غضروف الرقبة، مثل الانزلاق الغضروفي القرصي.

مهم جدًا أن تتعاون مع الفريق الطبي المعالج للتشخيص الدقيق ووصف العلاج الأنسب لحالتك المحددة.