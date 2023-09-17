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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما أفضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول؟ .. 13 كلمة هدية للمتوفى

دعاء للميت في شهر
دعاء للميت في شهر مولد الرسول

 لا شك أن أولئك الذين أدركوا فضل هذا الشهر - ربيع الأول الهجري- لما فيه من ذكرى المولد النبوي الشريف، هم من يطرحون استفهام ما أفضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم)؟، اتباعًا لهدي النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والذي أوصى بالحرص على دعاء للميت برًا به، كما أنه من خلال معرفة ما أفضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، يمكن تقديم أجمل هدية  للميت في هذه المناسبة العظيمة، لعل به يخفف الله عنه العذاب، كما يخففه عن أبي لهب كل عام في ذكرى مولد الرسول لفرحته به (صلى الله عليه وسلم)، وقد انقطع عمله في الدنيا، وصار بحاجة إلى من يقدم له صالح الأعمال التي تهون عليه وحشة القبر، من هنا يأتي السؤال عن ما أفضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) يصل إليه ثوابه وهو في القبر، ويخفف عنه العذاب، وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته.

ما أفضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول

لاشك أن أفضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم)  ليس مجرد كلمات يتوق لها ذلك المتوفي  في ذكرى وفاته السنوية، وإنما أيضًا يحتاجها أولئك الذين يسعون لاتباع السُنة النبوية الشريفة وتقديم العزاء والمواساة والالتزام بوصية النبي –صلى الله عليه وسلم- من دعاء للميت، وهناك مجموعة من الأمثلة التي تصلح للإجابة عن سؤال: “ما أفضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم)”.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.

• اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

 دعاء للميت في شهر مولد الرسول 

 يتذكر الأحياء أحبائهم الأموات ويبرونهم من خلال دعاء للميت في شهر مولد الرسول  -صلى الله عليه وسلم-  ، حيث يكون دعاء للميت في شهر  مولد الرسول   هو أفضل طريقة لإحياء ذكرى وفاة الأحباء طبقًا للسُنة النبوية الشريفة ، التي أوصت وشددت على ضرورة تذكر الموت والأموات بتلك الأمور المشروعة التي جاء في صدارتها دعاء للميت في شهر مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم-   والتصدق له، لأن دعاء للميت في شهر مولد الرسول  -صلى الله عليه وسلم-  كما يرحم به الله تعالى ميتهم، فإن دعاء للميت في شهر مولد الرسول  -صلى الله عليه وسلم-  أيضًا يعد أحد أسباب الصبر والثواب لأهل المتوفي الذين أصابهم ألم فراقه، لذا يبحثون عن افضل دعاء للميت في شهر مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- .

• اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.


 

 

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