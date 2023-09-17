نزوح أكثر من 40 ألف شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات

أفاد نبأ عاجل، اليوم الأحد أن الأمم المتحدة قالت: "نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات".

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ليبيا إلى 11300 في درنة، مشيرةً إلى تسجيل أكثر من 170 وفاة في أماكن أخرى بشرق ليبيا بسبب الفيضانات.

وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له إن "عدد المفقودين في درنة وحدها يصل إلى 10،100 مفقود على الأقل".

وفي وقت سابق، قالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من البرلمان، السبت، إن الطريق الرابط بين شرق وغرب درنة قد أعيد فتحه.