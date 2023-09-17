على عمق 10 كيلومترات.. زلزال يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرق إندونيسيا، اليوم الأحد، ولم ترد على الفور تقارير بشأن أضرار أو إصابات.





ووفق لوكالة “رويترز”، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وعلى بعد 84 كيلومتراً شمال شرق مقاطعة تامبراو وعلى عمق 10 كيلومترات.



والأسبوع الماضي، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب جزيرة هالماهيرا بـ إندونيسيا.



وأوضح مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال كان على عمق 160 كيلومترا تحت سطح الأرض.



وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة ميناهاسا، شمالي إندونيسيا.