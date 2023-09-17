أمين الأعلى للمسلمين بألمانيا: دور مصر بارز في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء|خاص

شارك عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والدكتور عبد الحق الكواني، عضو الهيئة العلمية للمجلس، في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي عُقد يومي 9-10 سبتمبر تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

الخطاب المؤسسي كلاسيكي

وقد شارك في المؤتمر عدد من وزراء الشؤون الدينية من مختلف البلاد الاسلامية وحوالي 200 عالم ومتخصص في المجال الديني من مختلف انحاء العالم.

وقد أشاد الدكتور الكواني بموضوع المؤتمر مؤكدًا أن اختيار وزارة الأوقاف المصرية لهذا العنوان يبرز جهدها ودورها في تجديد الخطاب الديني، لا سيما وأن موضوع الفضاء الإلكتروني بات أحد أهم الموضوعات الذي تمليها المستجدات على الساحة الدينية، والحديث عنه وعن ضوابطه أصبح واجب الوقت، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على دعوته الكريمة، وجهوده في مجال الدعوة.

من جانبه أشاد عبدالصمد اليزيدي، أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، بالجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية على طريق مناقشة التحديات التي تواجه الخطاب الديني، مؤكدا أهمية استدامة التواصل بين الوزارة والمجلس الأعلى للمسلمين بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال اليزيدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لألمانيا هي ترسيخ لجهوده في دعم وتقوية وتغذية جذور عالمية الأزهر الشريف التي بدأت مع تأسيسه كمؤسسة عريقة لها أزيد من ألف عام، لم تكن مؤسسة مصرية أو للمصريين وحدهم، بل تمتلك من البعد العالمي والإنساني.

كما أشاد عبد الصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، بمؤتمر وزارة الأوقاف الدولي الـ34 حول «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني»، وما توليه مصر من دور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.

ولفت إلى أن الحديث عن الفضاء الإلكتروني وإن تأخر إلا أنه أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي، موضحا أن التيارات المتطرفة والعنصرية ركزت في وقت بعيد على السوشيال ميديا، وعرفت أنها ستصل إلى الجماهير والشباب مباشرة من خلاله، دون الحاجة إلى مؤتمرات أو ندوات وخلافه، بينما المؤسسات الدينية تعمل بشكل كلاسيكي، ومن حين لآخر علينا أن نركز على تفكيك خطاب هؤلاء وأن نشكل البديل.