زلزال عنيف يضرب تشيلي و لا أنباء عن ضحايا

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، إقليم كوكيمبو الواقع شمالي تشيلي.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 54 كيلومترا من مدينة لا سيرينا في الإقليم، وعلى عمق 40.7 كيلومتر.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وكان قد ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرق إندونيسيا، اليوم الأحد، ولم ترد على الفور تقارير بشأن أضرار أو إصابات.



ووفق لوكالة “رويترز”، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وعلى بعد 84 كيلومتراً شمال شرق مقاطعة تامبراو وعلى عمق 10 كيلومترات.

