عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تحسم الأسلحة الكورية الشمالية حرب روسيا؟.. قائد عسكري أمريكي يجيب

أمريكا والناتو
أمريكا والناتو

قال قائد الجيش الأمريكي لدى وصوله إلى النرويج للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن كوريا الشمالية قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من ذخائر المدفعية للحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

لكن عاد ميلي ، وقال إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقا كبيرا.

حدث ضخم اليوم.. أوكرانيا تشل الحركة الجوية في روسيا.. ماذا يحدث؟

تحذير من حدوث فيضانات مدمرة في كينيا


وبدأت الاجتماعات الخاصة بوزراء دفاع الحلف أمس السبت وستركز جزئيا على الصراع.

وقال الجنرال في الجيش الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الاجتماع الأخير في روسيا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يدفع كوريا الشمالية إلى تقديم قذائف مدفعية من عيار 152 ملم تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى موسكو. لكنه قال إنه لم يتضح بعد عددهم أو متى.

وذكر ميلي للصحفيين المسافرين معه "هل سيحدث فرقا كبيرا؟ أنا متشكك في ذلك". 
وقال إنه على الرغم من أنه لا يريد التقليل من أهمية المساعدات المتعلقة بالأسلحة، إلا أنه قال "أشك في أنها ستكون حاسمة".

وتوقعت حكومات وخبراء أجانب أن يقوم كيم على الأرجح بتزويد روسيا بالذخيرة مقابل الحصول على أسلحة أو تكنولوجيا متقدمة من روسيا.

ويجتمع ميلي ورؤساء الدفاع الآخرون من دول الناتو في منطقة هولمينكولين للتزلج في أوسلو خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة دعم أوكرانيا وقضايا الدفاع الإقليمية الأخرى. 

ومن هناك، سيحضر ميلي الاجتماع الشهري لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا يوم الثلاثاء. وهذه المجموعة، بقيادة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهي المنتدى الدولي الرئيسي لحشد الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتأتي اجتماعات الناتو في الوقت الذي تحرز فيه القوات الأوكرانية تقدمًا بطيئًا في اختراق خطوط القتال الروسية في هجوم مضاد لم يتحرك بالسرعة أو كما كان مأمولًا في البداية. ويمارس زعماء كييف ضغوطاً من أجل الحصول على جولة جديدة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الأطول مدى.

وقال الأدميرال الهولندي روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، يوم السبت، في افتتاح الاجتماع، إن التاريخ سيُظهر أن "أوكرانيا أحدثت تحولًا في الحرب الحديثة، وأنها تمضي قدمًا كل يوم. كل نجاح هو خطوة أقرب إلى النصر". 

وأضاف أن القوات الروسية "تستمر في خسارة المزيد والمزيد من الأراضي، وروسيا بأكملها تعاني من تأثير العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية".

وقال ميلي، إن هناك حاجة مستمرة لمزيد من الأسلحة والمعدات في أوكرانيا، وأن الحلفاء والشركاء سيناقشون كيفية معالجة ذلك. وأردف إنه يعتقد أنه لا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين في الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي لهذه المساعدات.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أقر باور بأن الضغوط على إنتاج الأسلحة العسكرية تؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل كمية الذخيرة والمخزونات الأخرى الموجودة لدى البلدان. وقال إنه على الرغم من أن الناتو لا ينظم التبرعات، إلا أنها قضية تهم أعضاء الحلف.

وقال باور إن معظم الدول بدأت الحرب بمستودعات كاملة من الأسلحة، لكن "حجم الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا ضخم". ونتيجة لهذا فإن المبالغ التي تذهب إلى أوكرانيا والمبالغ التي يمكن للصناعة أن تتوسع في توفيرها ليست متوازنة.

وأضاف أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت المشكلة قد بدأت في إعاقة التبرعات، لكن هذا أمر يجب على الحلفاء أن يأخذوه في الاعتبار.

ومنذ العام الماضي، اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بإرسال ذخيرة وقذائف مدفعية وصواريخ إلى روسيا، ومن المحتمل أن يكون الكثير منها نسخًا من ذخائر تعود إلى الحقبة السوفيتية. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الأسلحة التي قدمتها كوريا الشمالية لموسكو استخدمت كجزء من حرب الكرملين على أوكرانيا.

وقال جوزيف ديمبسي، الباحث المشارك في التحليل الدفاعي والعسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن كوريا الشمالية "قد تمثل أكبر مصدر منفرد لذخيرة المدفعية القديمة  خارج روسيا، بما في ذلك منشآت الإنتاج المحلية لمزيد من الإمدادات". 

الأسلحة الكورية الجيش الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هجوم مضاد حلف شمال الأطلسي الناتو حلف شمال الأطلسي خطوط القتال رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد الجيش كيم جونج أون مارك ميلي مستودعات أهم الأخبار الآن أهم الأخبار الصباحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

رقم مفاجأة على تطبيق المرور ..تفاصيل

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

موضوعات متعلقة

سبب حاسم لاستمرار فشل الهجوم المضاد الأوكراني.. وتحذير كبير للناتو

حدث ضخم اليوم.. أوكرانيا تشل الحركة الجوية في روسيا.. ماذا يحدث؟

قلق وذعر وطوارئ في أمريكا خوفا من العاصفة "لي"

قرار نهائي لصندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص المغرب .. الاثنين

كيف يمكن لروسيا تهديد أمريكا من خلال كوريا الشمالية؟

هكذا ردت موسكو على اعتقال أمريكا لرجل أعمال روسي

وزير أوكراني يكشف أهداف بلاده من الحرب مع روسيا

صحف السعودية| تضاؤل آمال العثور على أحياء في درنة .. مستشار الأمن القومي الأمريكي يشكر المملكة.. موسكو تشترط رفع العقوبات مقابل العودة لاتفاق الحبوب

ترشيحاتنا

توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن متضرري إعصار ليبيا

رجلك أو السيجارة| استشاري أمراض قلب يُعدد 6 مخاطر لـ التدخين

660 مليون ورقة محفوظة.. تفاصيل أضخم أرشيف إلكتروني للنيابة العامة

شوبير: الأهلي خسر أسهل سوبر افريقي في تاريخه

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

وزير العدل الليبي يكشف مفاجأة بشأن الصيانة القديمة لسدود درنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ