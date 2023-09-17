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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير: الأهلي خسر أسهل سوبر افريقي في تاريخه

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على بداية الموسم الجديد، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”. 

وقال: "الأهلي بدأ الموسم بخسارة أسهل سوبر أفريقي في تاريخه''.

وخسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه. 

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

كما توج أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الأفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.

 

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