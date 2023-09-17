اعرف حجم تحمل الاقتصاد العالمي لعدم اتباع إجراءات سلامة المريض| فيديو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء والصحة، إن الاقتصاد العالمي يتحمل تريليون دولار بسب عدم اتباع سلامة المريض من حيث الإجراءات التشريعية والقانونية.

وأردف الدكتور إسلام عنان، عبر لقائه لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن عدم اتباع سلامة المرضى يقلل من النمو العالمي، وله ضرر اقتصادي كبير.

وكشف "عنان" عن بعض التعاملات الخاطئة في التخزين وتناول الأدوية، مثل ترك زجاجة الدواء في السيارة لفترة طويلة في الطقس الحار، منوها أن الأدوية لا يمكن تركها في درجة حرارة أكثر من ٢٥ درجة مئوية.

وحذر "عنان" من ترك زجاجة الدواء في المطبخ والحمام، لأنهم أكثر الأماكن التي بها رطوبة وحرارة عالية.



