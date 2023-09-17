سمكة قرش تاهت بشاطئ أمريكي.. حادث صادم ورد فعل غريب من المصطافين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر سمكة قرش ضخمة يبدو أنها علقت على الشاطئ بعد أن جرفها الموج إلى اليابسة وفشلت في العودة إلى الماء مرة أخرى.

وبحسب الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، لاحظ المصطافون في بينساكولا بيتش بولاية فلوريدا، سمكة قرش كامنة بالقرب من الشاطئ، قبل أن يسحب مجموعة من الرجال القرش مرة أخرى إلى الماء، حتى يتمكن من السباحة بعيدًا بأمان.

وأشارت تينا فاي، من مرتادي الشاطئ، إلى أن القرش ظهر فجأة، بينما كان مجموعة من الأشخاص يسبحون، ثم علق على الرمال، وكان يتخبط أثناء محاولته العودة إلى الماء، وفقا لصحيفة "ذا صن".



وأوضحت تينا أن أفراد الحياة البرية ورجال الإنقاذ القريبون أخبروا المجموعة أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله لمساعدة سمكة القرش، لذلك أخذوا الأمور على عاتقهم.

وكتبت: "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لإعادته إلى الماء، حيث أخبرنا رجال الحياة البرية ورجال الإنقاذ أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله، لذلك بذلنا قصارى جهدنا لمحاولة إنقاذه".

وفي المقطع الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر تعليق يقول "رواد الشاطئ يعيدون سمك القرش إلى الماء".

وشوهد 3 رجال وهم يسحبون سمكة القرش من ذيلها، ويديرونها في الماء لمساعدتها على مواجهة المحيط والسباحة بعيدًا.