جولة لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، الفوج الثاني من الجولة التثقيفية والترفيهية بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء (رفح - الشيخ زويد).

جاء ذلك في إطار تنفيذ سلسلة من الرحلات القومية لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية.

والتي من بينها مشروعات الأنفاق التي تمر تحت قناة السويس بمحافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور بين شرق وغرب قناة السويس، وزيارة موقع معالم محافظة بورسعيد للتعرف على معالم المحافظة.

ثم شملت جولة ترفيهية داخل محافظة بورسعيد في إطار تعميق قيم الانتماء والولاء للشباب المصري والتعرف على المنجزات الحضارية للدولة برؤية مصر 2030.

