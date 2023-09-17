عادل فكري: لم أتوقع استجابة الرئيس لزيارتي في منزلي ببني سويف.. فيديو

قال عادل فكري ، رب الأسرة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي ببني سويف ، إنه كان على علم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية " سدس الأمراء " ، وكان هناك منصة له بالقرب من منزلي وبعد القائه كلمته والتفقد كنت أول عمارة على ايده الشمال .

وتابع عادل فكري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى المصرية " ، القينا عليه التحية أنا واسرتي ، ودعناه للدخول ، فتبسم وصعد للمنزل .

وأكمل: لم أكن أتوقع استجابة الرئيس السيسي لدعوتي وزيارتي في المنزل ، مردفا : " عزمت الرئيس على الغدا وكان اكرم مني وقالي انتم اللي تتغدوا معانا ".