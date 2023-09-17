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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة المصري.. قرار عاجل في الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

لا تزال الأجواء الحزينة تسيطر على مسئولى النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة المفاجئة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى بطولة السوبر الافريقى التى اقيمت مساء الجمعة بمدينة الطائف بالسعودية وخسرها الأهلي بهدف نظيف .

ومع تلك الأجواء قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض " العزلة " على جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى وعدم التحدث الى وسائل الاعلام المختلفة حتى قناة النادي الأهلي لفرض مزيد من التركيز فى بداية الموسم الذى يفتتحه الفريق بمواجهة المصري فى الأسبوع الأول من بطولة الدوري يوم الثلاثاء المقبل باستاد الاسكندرية ببرج العرب .

وهدد خالد بيبو مدير الكرة فى الأهلي جميع اللاعبين بعقوبات مغلظة فى حالة مخالفة القرار، حيث شدد على أهمية الالتزام فى المرحلة المقبلة ومصالحة الجماهير سريعا في تلك المرحلة بعد الدعم الكبير الذى قدمته الجماهير للفريق فى كل المنافسات وكان أخرها مباراة السوبر الافريقى الذى شهد اقبالا كبيرا من الجماهير الأهلاوية للفريق بمدرجات ملعب المباراة .

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رضا عبد العال: الأهلي استحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة

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مهيب عبد الهادي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن صفقة رضا سليم

جماهير الأهلي

الخسارة الثالثة

وسجل النادي الأهلي، رقمًا سلبيًا في تاريخه بعدما خسر أول لقب سوبر أفريقي وهو حامل لكأس دوري أبطال أفريقيا. هذه الهزيمة تعد الثالثة للأهلي على مستوى كأس السوبر، حيث خسر أمام وفاق سطيف عام 2014 وأمام الزمالك عام 1993، ولكن في تلك الأوقات كان النادي الأهلي بطلاً لبطولة أبطال الكؤوس والكونفدرالية.

الأهلي

كولر غاضب

أبدي السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه من مستوى نجم الفريق عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وأكد مارسيل كولر مدرب الأهلي على عدم رضاه عن مستوى طاهر محمد طاهر خلال المباراة بشكل نهائي خاصة أنه لم ينتظر ظهوره بهذا الشكل.

كولر

وأوضح كولر للاعب في جلسة خاصة أنه يحتاج لمزيد من الجهد في الفترة المقبلة، وإلا سيكون خارج حساباته تمامًا لنهاية الموسم الموسم.

غياب الشحات

يغيب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهتي المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولتين الأولي والثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي غياب حسين الشحات لتنفيذ عقوبة إيقافه مباراتين، بسبب المشادة والاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في ختام الدوري الموسم الماضي.

حسين الشحات

تعليق رضا عبد العال

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي مساء أمس بالمملكة العربية السعودية .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :" النادي الأهلي استحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بسبب طريقة لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، وإبقائه للجنوب إفريقي بيرسي تاو على مقاعد البدلاء

وأكمل : الاعتماد على الصفقات الجديدة منذ بداية المباراة ، وكل ما يثار عن حكم المباراة ، وتحميله المسؤولية أمر غير منطقي ، فالأحمر لم يقدم ما يستحق عليه التتويج باللقب ".

الأهلي

وأضاف: "قرار حكم المباراة بإلغاء هدف لمهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ، قرار صائب ، نظراً لوجود مخالفة من اللاعب تجاه أسامة بنبوت حارس مرمى اتحاد العاصمة".

ديانج
الأهلى اتحاد العاصمة الجزائري بطولة السوبر الافريقي خالد بيبو الدوري الأسبوع الأول المصري

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