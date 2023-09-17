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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استمرار غياب فينيسيوس.. قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار غياب البرازيلي فينيسوس جونيور بسبب الإصابة، بينما عاد سيبايوس بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى  لونين، كيبا، كانيزاريس.

الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر.

الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوسـ نيكو باز.

الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مؤقتا برصيد 13 نقطة، من 4 مباريات، وحال فوزه سيخطف الصدارة من برشلونة حيث سيصل إلى النقطة 16، ويأتي ريال سوسييداد في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

ريال مدريد سوسيداد الدوري الإسباني فينيسوس قائمة ريال مدريد

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