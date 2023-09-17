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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

صدى البلد

صرح  المستشار محمد سمير  المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه في إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون؛ استقبل المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣،د.  طارق الرفاعي – رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.

 

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