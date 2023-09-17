عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بالأقصر: انتهاء التدريب المهني على وظائف الفندقة للشباب

صدى البلد

قال مدير مديرية العمل بمحافظة الأقصر هشام عبدالله إنه تم الانتهاء من التدريب المهني على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين، لمدة أسبوعين متتاليين بفندق هيلتون الأقصر، واستكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية.


وأضاف عبدالله - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الأحد/ - أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي، وذلك في إطار مبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب.


وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين؛ لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين، وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وتابع أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهني وأسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر، كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في أقسام (المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات).


ونوه بأن مميزات التدريب تتضمن الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانًا.


ولفت إلى أن من المميزات أيضًا السماح للمتدربين بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب تُصرف في نهاية الدورة مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، والتأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.


وعلى صعيد آخر، قال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية محمد كمال إنه تم افتتاح فعاليات التدريب المجاني للدفعة الأولى من الشباب راغبي التدريب من الجنسين على مهنة صيانة الإلكترونيات، وذلك بمركز التدريب المهنى بالحضرة لـ15 متدربًا ومتدربة بعد إجراء مقابلات شخصية لهم.


وأكد أن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع مركز المهندس لصيانة الإلكترونيات والشاشات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير من خلال أحدث وسائل التدريب والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الدورات وفق أحدث الأساليب العالمية.


وتفقد المركز وسير العملية التدريبية داخل البرنامج التدريبي، كما استمع لآراء الشباب ومطالبهم بمجال التدريب والمتمثلة في زيادة فترة التدريب للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة.


وأضاف أن التدريب على المهن المستحدثة الذي بدأته الوزارة والمديريات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب على مهن ووظائف تواكب تغيرات سوق العمل، مؤكدًا أن المديرية تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبهم؛ لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل بمختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية.


وتابع أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضًا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بقرى ومدن المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تعديل مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ومصادر تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الجديد في خناقة مصطفى قمر وطارق الشناوى.. مأساة حورية فرغلى.. انتصار محمد فراج على أكرم حسنى

بعد زيادة أجور العاملين في الدولة.. بشرى لعمال القطاع الخاص قبل نهاية العام

النشرة الدينية .. الحد الأدنى لكليات تنسيق جامعة الأزهر 2023.. وعلي جمعة يحسم الجدل حول مشروعية الاحتفال بالمولد

تنسيق جامعة الأزهر 2023 أدبي بنين وبنات.. اعرف كليتك الآن

فلكيًا وبشكل رسمي.. هذا موعد المولد النبوي الشريف| ويومان عطلة للموظفين

إصابة 3 أشخاص في قصف أوكراني على مقاطعة كورسك غرب روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ