مديرية العمل بالأقصر: انتهاء التدريب المهني على وظائف الفندقة للشباب

قال مدير مديرية العمل بمحافظة الأقصر هشام عبدالله إنه تم الانتهاء من التدريب المهني على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين، لمدة أسبوعين متتاليين بفندق هيلتون الأقصر، واستكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية.



وأضاف عبدالله - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الأحد/ - أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي، وذلك في إطار مبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب.



وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين؛ لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين، وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وتابع أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهني وأسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر، كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في أقسام (المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات).



ونوه بأن مميزات التدريب تتضمن الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانًا.



ولفت إلى أن من المميزات أيضًا السماح للمتدربين بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب تُصرف في نهاية الدورة مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، والتأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.



وعلى صعيد آخر، قال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية محمد كمال إنه تم افتتاح فعاليات التدريب المجاني للدفعة الأولى من الشباب راغبي التدريب من الجنسين على مهنة صيانة الإلكترونيات، وذلك بمركز التدريب المهنى بالحضرة لـ15 متدربًا ومتدربة بعد إجراء مقابلات شخصية لهم.



وأكد أن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع مركز المهندس لصيانة الإلكترونيات والشاشات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير من خلال أحدث وسائل التدريب والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الدورات وفق أحدث الأساليب العالمية.



وتفقد المركز وسير العملية التدريبية داخل البرنامج التدريبي، كما استمع لآراء الشباب ومطالبهم بمجال التدريب والمتمثلة في زيادة فترة التدريب للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة.



وأضاف أن التدريب على المهن المستحدثة الذي بدأته الوزارة والمديريات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب على مهن ووظائف تواكب تغيرات سوق العمل، مؤكدًا أن المديرية تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبهم؛ لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل بمختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية.



وتابع أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضًا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بقرى ومدن المحافظة.