المخرج خالد يوسف: فيلم الإسكندراني سيثير الجدل عشان اسمي عليه|فيديو

قال المخرج خالد يوسف، إنه سعيد بتقديم فيلم الإسكندراني، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر نفسه محظوظا بتقديم هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم أي عمل من كتابته سواء للسينما أو التلفزيون.

وأكد خالد يوسف، أن أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد الإسكندراني، سيكون بمثابة ميلاد نجم جديد، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرا قبل وبعد تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وعن وجود مشاهد أو قصص مثيرة للجدل في فيلمه الجديد، قال المخرج الشهير:"كلمة إثارة الجدل مرتبطة بوجود اسم خالد يوسف".

وعن تجربة مسلسل سره الباتع، قال المخرج خالد يوسف:" الدراما التلفزيونية تحتاج مجهود كبير وقلت مش هرجع لها الا بمواصفات معينة مش قبلها ب 6 شهور.. المسلسل اللي فات عملناه على عجالة واتضايقت اني عملته بسرعة وأتمنى لما اجي اعمل دراما هاخد وقتي".

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».



وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».



وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.