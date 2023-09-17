تعرف على إيرادات فيلم Barbie بعد شهرين من عرضه

اقترب فيلم Barbie من تحقيق حوالي مليار ونصف في شباك التذاكر العالمي، بعد ما يقرب من شهرين من انطلاق عرضه في معظم دول العالم.

حقق فيلم Barbie أكثر من مليار و400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 623 مليون دولار.

مازال فيلم Barbie يشهد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور في السينمات الأمريكية والعالمية، ولكنه تراجع عن صدارة البوكس أوفيس مع طرح العديد من الأعمال القوية خلال الموسم الحالي.

بدء عرض فيلم Barbie يوم 21 يوليو الماضي، أي اقترب من الاستمرار في السينمات على مدار شهرين كاملين، ويبدو أنه مستمرا حتى موسم الكريسماس.

يعد هذا الفيلم أول عمل تخرجه امرأة وهي جريتا جيروج ويتخطى حاجز المليار دولار خلال هذه المدة، وهو مرشح بقوة للتفوق في موسم الجوائز.

لم يتوقع أحد أن يسبب فيلم Barbie هذا القدر من الجدل المثار منذ بدء عرضه بشكل خاص في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية بحضور أبطاله.

يمثل فيلم Barbie تحديًّا كبيرًا في مسيرة بطلته مارجو روبي، وهو بمثابة البطولة المطلقة الأولى لها بعدما كانت من قبل بطلة في ظل نجوم هوليوود الكبار مثل براد بيت وليوناردو دي كابريو، ويل سميث وغيرهم.

يشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.