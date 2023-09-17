عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل بورسعيد تطلق مبادرة 100 يوم صحة بالمنطقة الصناعية

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والتى بدأت فى شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية افينا ، وبيراميدز لصناعة الإطارات ، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تفقدية لأقسام الإنتاج بالشركتين لتعزيز علاقات العمل وضمان استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج ، بما يساهم فى دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية التي تحقق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف القطاعات وضمان توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر ، للحفاظ على صحة وسلامة العمال وتوفير كل السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجهات المعنية .

واوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، انه استقبله خلال افتتاح المبادرة عبده شعبان رئيس مجلس إدارة شركة افينا، والذى أفاد أن الشركة رائدة في صناعة المنتجات الكهربائية في الشرق الأوسط ويرجع ذلك الى حرصها الدائم على تطوير المنتجات واستحداث التصميمات الابداعية وإيمانها بأن مبادرات العمل الابتكاري هي مفتاح التميز والوصول إلى العالمية ، كما تقوم الشركة بتصدير كافة منتجاتها إلى عملائها حول العالم وتطبق نظام مراقبة الجودة واتباع الطرق الانتاجية الابداعية والخبرة من أجل جودة ممتازة وثابتة ، كما أضاف ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لصناعة الإطارات أن المصنع ينتج الكاوتش بأيادي مصرية 100% دون الاعتماد على عنصر أجنبي في عملية الإنتاج ، أما المطاط الصناعي فيعيد صناعته بنفسه من خلال تدوير الإطارات المتهالكة، في إطار الحرص على الحفاظ على البيئة.وتطرح الشركة حاليًا أنواع عديدة من إطارات المركبات، ومنها إطارات الدراجات النارية، التروسيكل، الموتوسيكل، والسوزوكي وتصدر منتجاتها للخارج .

يذكر أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة،  وتشمل المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة  وصحة المرأة و الكشف المبكر،  وتأتي الزيارة استكمالا لتنفيذ المبادرة بـ 20 شركة بالمنطقة الحرة بالاستثمار وهى : شركة  لوتس للملابس الجاهزة ، سبأ العالمية و النهر الخالد ، بلازا ، المتحدة ، دولفين ، النيل ، نيو ستار ، جي إن تي ، سي ار اس ، يوروتكس ، سكاي تكس ، بلوبيرد ، التوفيقي ، المصرية ، ترانس افريكا ، بودا جينز ، هاي فاشون ، هاي تك ، سمارت  ، وجرى خلالها الكشف على عدد 3600 عاملة داخل أماكن العمل وتوعيتهم بالصحة الإنجابية والكشف المبكر عن الأورام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صلاة العصر مع السنة كم ركعة؟.. الرسول كان يصليها 6 و8 ركعات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتخلص من صديقه بعابدين

"الدولار الجديد” .. ظهور عملة قوية تنافس الأخضر

مفاجأة لأهالي أسوان| مؤتمر لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.. نوفمبر 2023

حتى هدايا الأطفال.. القاهرة الإخبارية: ميسترال تحمل 100 حاوية إمدادات إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ