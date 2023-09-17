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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر الشريف بالإسماعيلية لنشر وبيان سماحة الإسلام

الفاعلية
الفاعلية

تستقبل محافظة الإسماعيلية القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف؛ لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

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تأتي هذه القافلة الدعوية من الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتستمر خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣.

بدأت القوافل أمس السبت ١٦ سبتمبر الجاري بندوات في مساجد (الزراعة، الصفا، أبوبكر الصديق، الماجد، عمر بن الخطاب، الرحمن المزارعة) بمدينة الإسماعيلية.

كما تستأنف عملها بمركز ومدينة التل الكبير وعدد من مراكز الشباب ودور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وبعض المدارس والمساجد بمركز ومدينة الإسماعيلية، وتستمر القافلة في تقديم الندوات التوعوية في مراكز أبوصوير القصاصين والقنطرة غرب.

وسوف تتناول القوافل الحديث عن اتقان العمل وحرمة استغلال الممتلكات العامة لأغراض شخصية، حقوق الأبناء على الأباء، فضل العلم والعلماء.

ووجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القافلة الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.

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