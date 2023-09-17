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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة بالقرى الأكثر احتياجا بالقنطرة غرب الإسماعيلية

الفاعلية
الفاعلية

اطلقت مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد فعاليات مبادرة ( أنتَ الحياة ) والتى تستهدف عدد من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة. 

 

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وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب ،وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية. 

 

كما تشمل فعاليات المبادرة إستقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية ، وملتقى توظيفى ، وورش لتعليم الحرف اليدوية واصدار بطاقات الرقم القومي مجانا. 

 

بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، و معرض للكتاب ، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، و غيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة.

 

وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.  

 

و تأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، و الدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب .

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