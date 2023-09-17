إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

نشرت الفنانة مايان السيد صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث ظهور لها خلال حفل توزيع جوائز قناة "نيكلوديان العربية" التي فازت بها بأفضل فنانة.

ظهرت مايان السيد بإطلالة جريئة وملفتة مرتدية فستان أبيض قصير من Elisabetta Franchi، سعره 607 يورو أي 20 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز النجمة مايان بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التي تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

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