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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

صدى البلد

نشرت الفنانة مايان السيد  صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث ظهور لها خلال حفل توزيع جوائز قناة "نيكلوديان العربية" التي فازت بها بأفضل فنانة.

 ظهرت مايان السيد بإطلالة جريئة وملفتة مرتدية فستان أبيض قصير من Elisabetta Franchi، سعره 607 يورو أي 20 ألف جنيه.
 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

 

وتتميز النجمة مايان  بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التي تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

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IMG_1520
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IMG_1519
الفنانة مايان السيد حفل توزيع جوائز فستان ابيض قصير

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