"مطبخ المصرية" لتأهيل ذات الإعاقة لتقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم، مطبخ المصرية الذي أقيم داخل مركز تأهيل الفتيات ذات الإعاقة، حيث يعتبر بمثابة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنمـوي مسـتدام، يقوم على توفير فرص تدريب، وإنتاج حرفي للسيدات، باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعـداد الوجبـات؛ ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي لعرض فنى لمجموعة من الفتيات مدرسة نوتردام بالمحافظة.

كما استمعت لعرض فنى من فتيات بمركز تأهيل الفتيات ذوى الإعاقة.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي، المعرض الخاص المقام بمقر ديوان المحافظة، والذي شمل العديد من الحرف اليدوية، مثل التلي المصنوعات الجلدية والخشبية والمنسوجات والإكسسوارات وبعض الصناعات الغذائية.

جاء ذلك، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والنائبة سناء السعيد عضوة المجلس، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس، وفردريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم للمرأة، وعدد من قيادات المحافظة، والمجلس القومي للمرأة.

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