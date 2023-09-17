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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 سنوات.. أرسنال ينهي عقدة الملعب ويفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أنهى فريق أرسنال عقدة ملعب جوديسون بارك، بعد ست سنوات، في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز “بريميرليج”.

ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال عن طريق مارتينيلي في الدقيقة ٢٢ ولكن الحكم قام بإلغاءه بعد العودة لتقنية الفار.

وفي الدقيقة ٦٩، سجل تروسارد هدف الفوز لـ أرسنال.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: رايس، فييرا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.

بينما جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:
 

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.

خط الوسط: ماكنيل، جاي، أونانا، دانجوما.

خط الهجوم: دوكوري، بيتو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال المركز الرابع برصيد ١٣ نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

أرسنال إيفرتون بريميرليج الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

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