بعد القرارات الأخيرة للرئيس| نواب: جاءت في وقتها وتهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. واهتمام كبير بـ محدودى الدخل

أمين عام حماة الوطن: قرارات الرئيس السيسي تعكس انحيازه لمحدودي الدخل

برلماني: مصلحة المواطن الشغل الشاغل للقيادة السياسية

غادة الضبع: قرارات الرئيس السيسي انفراجة للطبقة المتوسطة.. وتحمل أبعادا مهمة

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي، أمس، تهدف إلي دعم المواطن وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن عاتقه، لا سيما محدودى الدخل، كما أشاروا إلي أن الرئيس يشعر دائما بمتطلبات الشعب ويعمل علي تلبيتها بشكل سريع من أجل إزالة كافة التحديات أمامهم.

في البداية، أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة بني سويف بأنها تعكس انحيازه بصفة عامة لكافة المصريين وبصفة خاصة لمحدودي الدخل والفلاح المصري.

توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية



وأكد نصير، في تصريحات له ، علي أن افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة وتشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة هي ترجمه حقيقية لشعور القيادة السياسية بحجم الأعباء التي زادت على المواطن المصري نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي الذي ينعكس بدورة علي الاقتصاد المصري.



وأضاف اللواء طارق نصير إن هذه القرارات وما سبقها من قرارات مماثلة تؤكد دائما أنه رئيس إنسان يشعر بآلام المواطن المصري ويعكس دعائم الجمهورية الجديدة التي تبنى على أذابه الفوارق بين المواطنين وعدم تحملهم الأعباء الاقتصادية نتيجة السياسات المالية العالمية.



وأشار إلى أن حزب حماه الوطن كان علي ثقة ويقين بعدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لثقته التامة في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لصالح الوطن والمواطن من أجل إقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: توفير حياة كريمة للمواطنين، هو الشغل الشاغل والأولوية الأولى للقيادة السياسية، مؤكدا أن كل القرارات الصادرة تصب في هذا الاتجاه، ويشعر بها ويستفيد منها عشرات الملايين من المصريين.

وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، استهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل ما يواجهه العالم من ظروف اقتصادية صعبة وتضخم عالمي معلن.

اهتمام بمحدودى الدخل

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تعكس اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة التي أسعدت ملايين المصريين.

ولفت نائب مستقبل وطن، إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، علاوة على زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15 %.

وتابع النائب مدحت الكمار: قرارات الرئيس السيسي، تصب مباشرة في صالح المواطن المصري، وجاءت في وقتها، وبعد شهور قليلة من قرارات سابقة مشابهة.

وفي سياق متصل، وصفت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حزمة الاجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت علي هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد بمحافظة بني سويف، بـ"التاريخية".

قرارات تاريخية تدعم المواطن

وقالت النائبة غادة الضبع، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة بني سويف تعتبر قرارات تاريخية، وتعكس رؤيته في دعم المواطن المصري رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما أشارت عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إلى أن قرارات الرئيس ستكون بمثابة انفراجة لأحوال المواطنين وتحديدا من أبناء الطبقة المتوسطة الذين كانوا يعانون خلال الفترة الماضية.

وواصلت غادة الضبع :"أعتقد أن تزامن هذه القرارات مع افتتاح بعض المشروعات القومية في إحدي محافظات الصعيد يحمل أبعاد هامة وعديدة، أهمها أن الدولة تعمل على كل الملفات والقضايا بشكل متوازي تسعى نحو تحقيق أكبر وأفضل النتائج منها لمصلحة المواطنين، ولا شك أن الإعلان عن هذه القرارت في إحدى محافظات الصعيد يعكس رؤية الرئيس التي تمتد لكافة ارجاء الجمهورية دون تمييز او اهمال خاصة في صعيد مصر الذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة".