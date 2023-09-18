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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: وفاة أشرف مصيلحي وحقيقةً مرض خطير لعبلةً كامل

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن أشرف مصيلحي وعبلة كامل :

 

 

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان


أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة اصابه عبلة كامل بمرض خطير


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شهد مهرجان موريكس دور، تكريم الفنان محمد رمضان، عن مسلسل جعفر العمدة

 

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حصدت النجمة هالة صدقي، جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور


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شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها مجموعة من الصور ، من داخل حفل نيكولديان العربية ، بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة.

أشرف مصيلحي عبلة كامل

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