أخبار الفن: وفاة أشرف مصيلحي وحقيقةً مرض خطير لعبلةً كامل

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن أشرف مصيلحي وعبلة كامل :
وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان
توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان
أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير
كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة اصابه عبلة كامل بمرض خطير
قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح
شهد مهرجان موريكس دور، تكريم الفنان محمد رمضان، عن مسلسل جعفر العمدة
هالة صدقي تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل جعفر العمدة من موريكس دور
حصدت النجمة هالة صدقي، جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور
مايان السيد تحصد جائزة أفضل ممثلة بحفل نيكولديان العربية
شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها مجموعة من الصور ، من داخل حفل نيكولديان العربية ، بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة.