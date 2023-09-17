هالة صدقي تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل جعفر العمدة من موريكس دور

حصدت النجمة هالة صدقي، جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور.

شهد حفل موريكس دور لعام ٢٠٢٣ ظهور مصير للنجم محمد رمضان والذي ظهر ببدله حمراء.

موريكس دور



تستعد لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023 لتكريم كوكبة من النجوم والنجمات العربية خلال أيام، وهو الحدث الذي يقام سنويا.



ومن المقرر هذا العام يتم تكريم الفنانة الشابة ‫رزان جمال‬، والمطربة نوال الزغبي، المطرب آدم والمطرب زياد برجي ،الفنان تيم حسن ، وأختيرت الإعلامية بوسي شلبي لتكون عضوا يلجنة تحكيم للحفل ، وسيذاع الحفل يوم 17 سبتمبر الجاري.

عودة هيلدا خليفة

ومن الجدير بالذكر، قد أعلنت هيلدا خليفة مؤخرًا عبر السوشيال ميديا عن عودتها للشاشة عبر تقديم الحفلات الخاصة بالجوائز التى ستكون فى حفل الموريكس دور لعام 2023 على شاشة "LBC International .



حيث شاركت هيلدا جمهورها فيديو عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تقف أمام شاشة ضخمة، و تصلها رسالة تقول، X تقول بأن "المهمة قد تمت بنجاح"، ثم تتجه بسيارتها نحو مكان اللقاء حيث ينتظرها العميل إكس ومعه كأس الموريكس.



أبرز المكرمين فى حفل موريكس دور عام 2022

وكان من أبرز المكرميين فى حفل موريكس دور لعام 2022، الفنانة إلهام شاهين وحصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"،وأيضًا الفنانة ماغي بو غصن عن المسلسل اللبناني الشهير للموت الجزء الأول والثاني ، بصفتها أفضل ممثلة لبنانية.



ونال أيضًا النجم محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرىًا من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 .