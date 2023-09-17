قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

شهد مهرجان موريكس دور، تكريم الفنان محمد رمضان، عن مسلسل جعفر العمدة.

وفي أثناء صعوده على المسرح؛ قام بتقبيل الفنانة نوال الزغبي، التي كانت هي الأخرى على المسرح ذاته.

تكريم شقيقة فيروز في مهرجان موريكس دور

كرم مهرجان موريكس دور ، هدى حداد شقيقة الفنانة الكبيرة فيروز.

فيما حصلت النجمة هالة صدقي، على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية، عن مسلسل "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور.

شهد حفل موريكس دور لعام 2023 ظهور مثير للنجم محمد رمضان والذي ظهر ببدله حمراء.

موريكس دور

وتكرم لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023، كوكبة من النجوم والنجمات العربية خلال أيام، وهو الحدث الذي يقام سنويا.

ومن المقرر هذا العام يتم تكريم الفنانة الشابة ‫رزان جمال‬، والمطربة نوال الزغبي، المطرب آدم والمطرب زياد برجي ،الفنان تيم حسن ، واختيرت الإعلامية بوسي شلبي لتكون عضوا بلجنة تحكيم للحفل ، وسيذاع الحفل يوم 17 سبتمبر الجاري.

عودة هيلدا خليفة

ومن الجدير بالذكر، أن هيلدا خليفة، قد أعلنت مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، عن عودتها للشاشة، عبر تقديم الحفلات الخاصة بالجوائز التي ستكون في حفل الموريكس دور لعام 2023 على شاشة "LBC International .



وشاركت هيلدا جمهورها فيديو عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تقف أمام شاشة ضخمة، وتصلها رسالة تقول إن "المهمة قد تمت بنجاح"، ثم تتجه بسيارتها نحو مكان اللقاء حيث ينتظرها العميل إكس ومعه كأس الموريكس.

أبرز المكرمين فى حفل موريكس دور عام 2022

وكان من أبرز المكرميين فى حفل موريكس دور لعام 2022، الفنانة إلهام شاهين وحصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"، وأيضًا الفنانة ماغي بو غصن عن المسلسل اللبناني الشهير للموت الجزء الأول والثاني، بصفتها أفضل ممثلة لبنانية.

ونال أيضًا النجم محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرىًا من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 .