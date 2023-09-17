عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

محمد رمضان ونوال
محمد رمضان ونوال الزغبي

شهد مهرجان موريكس دور، تكريم الفنان محمد رمضان، عن مسلسل جعفر العمدة.

وفي أثناء صعوده على المسرح؛ قام بتقبيل الفنانة نوال الزغبي، التي كانت هي الأخرى على المسرح ذاته.

تكريم شقيقة فيروز في مهرجان موريكس دور

كرم مهرجان موريكس دور ، هدى حداد شقيقة الفنانة الكبيرة فيروز.

فيما حصلت النجمة هالة صدقي، على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية، عن مسلسل "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور.

شهد حفل موريكس دور لعام 2023 ظهور مثير للنجم محمد رمضان والذي ظهر ببدله حمراء.

موريكس دور
وتكرم لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023، كوكبة من النجوم والنجمات العربية خلال أيام، وهو الحدث الذي يقام سنويا.

ومن المقرر هذا العام يتم تكريم الفنانة الشابة ‫رزان جمال‬، والمطربة نوال الزغبي، المطرب آدم والمطرب زياد برجي ،الفنان تيم حسن ، واختيرت الإعلامية بوسي شلبي لتكون عضوا بلجنة تحكيم للحفل ، وسيذاع الحفل يوم 17 سبتمبر الجاري.

عودة هيلدا خليفة

ومن الجدير بالذكر، أن هيلدا خليفة، قد أعلنت مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، عن عودتها للشاشة، عبر تقديم الحفلات الخاصة بالجوائز التي ستكون في حفل الموريكس دور لعام 2023 على شاشة "LBC International .


وشاركت هيلدا جمهورها فيديو عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تقف أمام شاشة ضخمة، وتصلها رسالة تقول إن "المهمة قد تمت بنجاح"، ثم تتجه بسيارتها نحو مكان اللقاء حيث ينتظرها العميل إكس ومعه كأس الموريكس.

أبرز المكرمين فى حفل موريكس دور عام 2022

وكان من أبرز المكرميين فى حفل موريكس دور لعام 2022، الفنانة إلهام شاهين وحصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"، وأيضًا الفنانة ماغي بو غصن عن المسلسل اللبناني الشهير للموت الجزء الأول والثاني، بصفتها أفضل ممثلة لبنانية.

ونال أيضًا النجم محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرىًا من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 .

7beb05d2-0983-4164-abef-fd3a92408acf
7beb05d2-0983-4164-abef-fd3a92408acf
محمد رمضان نوال الزغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

موضوعات متعلقة

هالة صدقي تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل جعفر العمدة من موريكس دور

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

بحضور نجوم الفن.. ننشر الصور الأولى من حفل موريكس دور

ببدلة حمراء .. محمد رمضان يثير الجدل في حفل موريكس دور

ميريهان حسين: بتمنى أمثل مع أحمد عز وأحمد مكى ومنى زكى

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ عيد ميلاد زوجته

6 أكتوبر.. حفلان متتاليان لـ عمرو حسن بساقية الصاوى

نشرة الفن.. محمد فراج يتراجع عن مهاجمة الجمهور وحورية فرغلي نادمة بسبب الحجاب

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الطريقة الصحيحة للتسجيل

المالية تكشف مفاجأة عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لقرارات الرئيس

الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

ترامب كشف عن مفاجأة بشأن محاكمة خصومه السياسيين

الكونغو تنفي حدوث اي انقلاب عسكري في البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ