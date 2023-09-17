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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية| مدرب المنتخب السابق يطالب الأهلي بالانسحاب من السوبر ليج الإفريقي

صدى البلد

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إنه سئم من الحديث عن الأزمات التي تحيط بالكرة المصرية، خاصة في ظل تجاهل المسئولين للنداءات المتكررة، تجاه بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى أن الكارثة القادمة ستكون نتائج منتخب مصر الذي يعتمد على اللاعبين المحليين.

وأوضح ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب إصلاح كرة القدم المصرية؛ بوضع سيستم جديد، بتغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد؛ لتعديل المسار سريعًا، ومساعدة المنتخب الوطني والفرق المصرية في بطولات إفريقيا".

وأضاف: "لا يوجد عمل مؤسسي في إدارة كرة القدم المصرية، البعض يحاول الانفراد بالقرار، ولا يبحثون عن الصالح العام، كرة القدم أصبحت صناعة، لكن نحن لا زلنا بعيدين عن ذلك".

وواصل حديثه: "الكاف لديه أجندة (ملخبطة) واختار مواعيد كارثية للبطولات القارية، بخلاف وجود كأس العالم للأندية وعدد آخر من البطولات، ولو المواعيد تم تطبيقها بهذا الشكل سيخرج الأهلي بدون أي لقب، تم إطلاق السوبر ليج ولم يكن لها مواعيد، فتم ضغطها بشكل غير طبيعي، كما تم التراجع عن المكافآت المالية المرصودة".

وأكمل تصريحاته: "أخشى على الأهلي من خسارة باقي بطولات الموسم الجاري، بسبب بطولة السوبر ليج والمواعيد الغريبة للبطولة الجديدة، هناك خطر يطارد الأهلي بالنسبة للمنافسة على باقي البطولات، أحذر القلعة الحمراء من فقدان باقي الألقاب في ظل ضغط السوبر ليج، فكيف يكون بين المباراة والأخرى 3 أيام فقط، بخلاف الأجندات الأخرى".

وتابع: "الأهلي دخل بطولة السوبر ليج للفوز بالجائزة الكبرى (6 أو 7 ملايين دولار) وتم التراجع عن هذه المكافأة، والتي وصلت لـ 2.5 مليون دولار، ولذلك أتمنى الانسحاب من البطولة المستحدثة، والتركيز في دوري أبطال إفريقيا والمؤهلة لمونديال الأندية، بالإضافة لباقي البطولات المحلية".

وبسؤاله عن خسارة السوبر الإفريقي، قال: "شعرت بوجود مكابرة وغرورا من لاعبي الأهلي، كنت أخشى من الأجواء العامة قبل المباراة، ومارسيل كولر تحدث عن كل الأمور بعد المباراة، الأهلي كانت له بعض المحاولات، والتحكيم سيئ، لكن لم يكن هناك تواضع في الملعب، وكان هناك شعور بالفوز في أي وقت، بالإضافة إلى سوء أداء عدد كبير من اللاعبين، وكولر تسرع في التغييرات".

وختم تصريحاته: "الأهلي يستطيع النهوض سريعًا، ومارسيل كولر قادر على التعامل مع الأمور قبل لقاء المصري البورسعيدي، ولكن على الجميع التواضع".

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