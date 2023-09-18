مات بسرطان أفقده الحركة والوعي| حكاية أشرف مصيلحي من خريج معهد صناعي إلى “ضابط” الوسط الفني

توفي منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي عن عمر يناهز 49 عامًا، وذلك عقب صراع طويل مع مرض السرطان، وتدهور حالته الصحية ونقل علي إثره إلي المستشفى، عقب استغاثة من زوجته المخرجة منال الصيفي.

وفور تلقي خبر وفاته، سادت حالة من الحزن علي الوسط الفني عقب رحيل الفنان أشرف مصيلحي، وقام عدد كبير من نجوم الوسط الفني بنعي الفنان الراحل، ويستعرض موقع "صدي البلد" الاخباري في السطور التالية، محطات في حياة الفنان الراحل أشرف مصيلحي وأهم أعماله الفنية.

حياة أشرف مصيلحي

الفنان أشرف مصيلحي هو من مواليد القاهرة 1974، تخرج من المعهد الفني الصناعي، وكانت بداية مشواره الفني ودخوله عالم التمثيل بأول أعماله في فيلم "بونو بونو".

وانطلق بعدها الفنان الراحل أشرف مصيلحي، للمشاركة في مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية، ومنها: أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي، نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام.

أدوار أشرف مصيلحي

واعتاد الجمهور رؤية الفنان أشرف مصيلحي في دور الضابط في معظم أعماله علي مدار سنوات طويلة، ورغم اختلاق المواقف والرتب، إلا أنه حصر في هذه الأدوار كثيرًا.

واتسمت أعمال الفنان أشرف مصيلحي بالتنوع، ولاقى محبة كبيرة بين زملائه في الوسط الفني، منذ أن بدأ مسيرته الفنية.

وكان من أبرز شخصياته في الأعمال السينمائية والدرامية: في مسلسل كلبش، ومسلسل ولد الغلابة، ومسلسل ابن موت، وفيلم تيتو، وفيلم خالتي فرنسا، وفيلم العيال هربت.

أشرف مصيلحي وموسم رمضان

ويذكر أنه شارك الفنان الراحل أشرف مصيلحي، في المواسم الرمضانية الماضية، في عدد من المسلسلات الدرامية المختلفة، ومنها مسلسل الطاووس، والذي شارك فى بطولته كل من جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب، كما شارك في مسلسل الاختيار.

وظهر الراحل أشرف مصيلحي في دور بمسلسل جمال الحريم، وهو من إخراج زوجته المخرجة منال الصيفي، والذي عرض خارج الماراثون الرمضاني، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله.

تفاصيل مرض أشرف مصيلحي

وكان الفنان أشرف مصيلحي يعاني من نوع نادر من الأمراض السرطانية في المخ، التي لا يمكن السيطرة عليها، وتنتشر سريعاً في جميع أنحاء الجسم، وبعدما تدهورت حالته الصحية أصبح غير قادر على الحركة ولا تناول الطعام ولا الشراب، وفقد الوعي.

ويحدث سرطان المخ أو الورم في المخ تغييرات جوهرية في خلايا المخ وهو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، ويمكن أن تحدث في أنسجة الدماغ، او بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ، ويمكن أن تبدأ أورام الدماغ داخل الدماغ.

وفاة الفنان أشرف مصلحي

ولم يتم تحديد موعد جنازة الفنان أشرف مصيلحي حتى هذه الأن، ولم يتم تحديد مكان العزاء أيضًا، وفور الاستقرار على الميعاد والمكان سوف تعلن عنهم نقابة المهن التمثيلية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.