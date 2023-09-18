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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد ويفوز 2/ 1 في الدوري الإسباني

صدى البلد

قلب فريق ريال مدريد الطاولة على نظيره ريال سوسييداد، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال سوسيداد عن طريق أندير في الدقيقة 5 .

وفي الشوط الثاني، جاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق كل من فالفيردي وخوسيلو في الدقائق ٤٦، ٦٠.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
 

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس – خوسيلو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد ١٥ نقطة، بينما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

ريال ريال مدريد ريال سوسيداد سوسيداد الدوري الإسباني

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