ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد ويفوز 2/ 1 في الدوري الإسباني

قلب فريق ريال مدريد الطاولة على نظيره ريال سوسييداد، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال سوسيداد عن طريق أندير في الدقيقة 5 .

وفي الشوط الثاني، جاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق كل من فالفيردي وخوسيلو في الدقائق ٤٦، ٦٠.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس – خوسيلو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد ١٥ نقطة، بينما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.