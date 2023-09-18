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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع طارئ بتعليم الفيوم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2024

وكيلة وزارة تعليم
وكيلة وزارة تعليم الفيوم أثناء الاجتماع مع قيادات التعليم

 

عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المديرية، ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة المتابعة ، ومدير إدارة العلاقات العامة ، وبحضور أ. ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومديرو عموم المديرية ، فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد .

 

 أكدت دكتورة أماني قرنى وكيل الوزارة على الآتى : الالتزام بإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديرية، للمدارس ، مع تسليم  الخطط لإدارة المتابعة للمشاركة فى تفعيل النظام الالكتروني الذى تم إعداده لهذا الغرض.

و ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم ،  الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي ، وتجهيز القاعات الدراسية بكل إدارة تعليمية تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، و تفعيل استخدام القنوات التعليمية والمنصات التعليمية ، وإتاحتها لجميع الطلاب ، وإتاحة منصة بث مباشر خاصة بالمديرية لجميع المراحل التعليمية.

وحظر تواجد الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب داخل المدارس ، ويسمح باستخدام التليفون المحمول غير المزود بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين ، و ضرورة الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد داخل كل مدرسة فى المدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات وبحث آليات توفير الزى لغير القادرين من الطلاب ، و حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي.

 

والاهتمام بتأهيل طلابنا للمشاركة ففى أولمبياد مصر ودوري المدارس وإذاعتها على قناة مدرستنا وكذلك الاهتمام بيوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس ، و الإشارة إلى توافر بنوك للأسئلة في إطار مشروع التقويم من أجل التعلم لجميع المراحل الدراسية ، و حظر تحصيل آية مبالغ مالية تحت آية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

 

كما تم  مناقشة آليات سد العجز ومنها التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة بالإضافة إلى الاستعانة بمعلمين بالأجر وفقا للضوابط المحددة  ، و سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 الف معلم بداية العام الدراسي الجديد وفقا لما يرد من تعليمات من وزارة التربية والتعليم ، و ضرورة تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

 

 

 

تعليم الفيوم الخامس على الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر

 

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم الإدارات التعليمية مديري الإدارات العام الدراسي الجديد وزارة التعليم

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