محمود معاطي: معندناش دراسات بيولوجية عن ظاهرة القروش

قال الدكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، إنه لايوجد اي تجربة سابقة لهم في زرع كاميرات أو أجهزة تتبع بالكائنات البحرية بالبحر الأحمر، موضحا انه تم استقدم خبيرة امريكية للمساعدة في هذه التجربة.



وأضاف الدكتور محمود معاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الأحد، أن ما دفعهم لهذه الخطوة وتركيب الكاميرات وأجهزة تتبع على قروش البحر الأحمر هو أن الفترة الماضية شهدت ظهور القروش على الشواطئ وفي مناطق متنوعة.



واكمل الدكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، أن "معندناش دراسات بيولوجية عن ظاهرة القروش وكل الآراء المصرية اجتهادات شخصية وتجارب الآخرين في الخارج ومفيش دراسات لسلوكيات القروش".

وأشار إلى أنهم اختاروا ثلاث أنواع من القروش المسئولة عن هجمات الفترة الماضية في مصر، وهم: القرش النمر والقرش الذئب والقرش المحيطي.

