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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قدمت تنازلات.. ضحية الابتزاز تكشف كواليس تهديدها بفيديوهات وصور خاصة

المتهمة.. أرشيفية
المتهمة.. أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شابا بدون عمل إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.

 

نص أقوال المجني عليها :

س:ما تفصيلات شكواك ؟
ج: اللي حصل اني كنت بدأت لعبة اسمها بابجي في تقريباً شهر 6 سنة ٢٠٢٢ و المتهم كان في المجموعة بتاعت اللعبة و مكنتش اعرفة ، و بدأ يتواصل معايا علي حسابي في اللعبة و يبعتلي رسائل و يقولي هنلعب النهاردة بابجي و لا لاء ، و قعدت فتره مكنتش بافتح اللعبة و في مره فتحت اللعبة لقيته بيبعت ليا ويقولي عاوز اتواصل معاكي بره اللعبة في أي موقع تواصل تاني فانا قولتله ان مش معايا غير الفيس بوك اللي اسمه و كلمني علي الفيس بوك و كان بيبعتلي رسائل علي الماسنجر ، و فجاه الفيس بوك بتاعي اتقفل و مكنتش عارفة افتحه تاني و تليفوني باظ بالرقم اللي كان فيه اللي فروحت استخدمت تليفون ماما و بقيت اكلمه علي الانستجرام لانه كان مديني حسابه علي الانستجرام من ورا ماما بعد لما بترجع من الشغل و لما كلمته قولته اني أنا و آن حسابي علي الفيس بوك اتفقل ، فبدأنا نتكلم على الانستجرام عادي كل يومين تقريباً ، و بعد فتره لقيته بيقولي انه عاوز يقابلني فانا رفضت ، فسألني انا مدرستي فين و قولتله انها في الزاوية وانه معاه عربیه و جای مشوار ناحيته المدرسة بتاعتي و عاوز يشوفني فانا قولتله ماشي ، فلما جه لقيته كبير في السن علي فانا لما روحت قللت في الكلام معاه و انا قولتله اني مش هقدر اكمل معاه كلام و ان في حد متقدملي و قفلت الحساب بتاعي علي الانستجرام اللي اسمه و بعدها بكام يوم فتحته فلقيته بيبعت ليا صور ناس عندي علي الفيس بوك و بيقولي لو مفتحيش معايا كاميرا و اشوف جسمك هابعت محادثة فيك لاهلك وانا عيطت و قعدت أقوله انا ماذيتكشك في حاجة ، و بعدها فضل يهدد فيا انه يبعت لابويا و اخويا و اصحابي لو مفتحتش معاه كاميرا فانا فتحت معاه مكالمة فيديو و معرفش انه كان بيسجلها و طلب انه يشوف جسمي و كان قاعد في الضلمه وانا عملت اللي قال عليه عشان كنت خايفة منه ليبعت حاجه لبابا او أي حد من اخواتي او عيلتي ، و لقيته بيبعت ليا سكرين شوت لمحادثاته مع ابويا بهددني بيها و انه ممكن يبعت الصور اللي سجلها ليا هي و الفيديوهات في أي وقت لو مرحتلوش البيت و نام معايا فانا قولتله اعملك أي حاجة بس بلاش تفضحني و تاذيني فقالي تعالي البيت انام معاكي  و ابعتله فلوس ۱۰ آلاف جنيه فلما معرفتش اعمل ايه روحت قولت لماما و بعدها بكام يوم عشان ماما عملت حادثه في الشارع و مكنتش بتمشي و لما روحنا تكنولوجيا
روحنا بلغنا و اديتهم التليفون و تواصلوا معاه و اتقبض عليه و ده كل اللي حصل معايا


وجاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

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