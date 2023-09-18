عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساعدني فى بداياتي.. محمد دياب ينعى أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة

دياب وأشرف مصيلحي
دياب وأشرف مصيلحي

حرص السيناريست محمد دياب على نعي الفنان الراحل أشرف مصيلحي والذى وافته المنية مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب دياب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء لله في الفنان اشرف مصيلحي.. كان من أوائل الناس اللي ساعدوني في بداياتي وعمري ما نسيته الجميل ده.. ربنا يرحمه و يصبر أسرته”.

 

وأعلنت أسرة الفنان الراحل  أشرف مصيلحي أن يوم الثلاثاء القادم موعدا لإقامة العزاء بمسجد المشير طنطاوي، ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد ظهر اليوم الأثنين بمسجد المشير.

 

نعى نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة دكتور أشرف زكي ، وفاة الفنان أشرف مصيلحي .

 

وجاء البيان كالتالى : تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

 

 

 

 

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي 

 

 توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وكانت زوجه الراحل قد كشفت تفاصيل الساعات الاخيرة في حياته .

 

 أشرف مصيلحي: 

 

وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لصدى البلد :" هناك الكثير من اصدقائه في الوسط الفني  كانوا يدعمونه معنويا ، وهناك عرضوا مساعدتنا بالمال وكان ابرزهم محمد هنيدي ولكننا رفضنا لاننا مش محتاجين الحمد لله "٠

 

 وأما عن استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف لزوجها أوضحت منال الصيفى: كان هناك بعض الأمور التى يحتاج تركيبها ولذلك طالبت بضرورة توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى وعاد مرة أخرى الى منزله. ناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، والذى يمر بأزمة صحية شديدة .

السيناريست محمد دياب الراحل أشرف مصيلحي الفنان الراحل أشرف مصيلحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: وفاة أشرف مصيلحي وحقيقةً مرض خطير لعبلةً كامل

خالص التعازي لأسرة الراحل.. نقابة المهن التمثيلية تنعى أشرف مصيلحي

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

أشرف زكي ووفد من نقابة الممثلين يرافقون جثمان الفنان أشرف مصيلحي بالمستشفى

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

تكريم شقيقة فيروز وهالة صدقي أفضل ممثلة عربية في مهرجان موريكس دور

هالة صدقي تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل جعفر العمدة من موريكس دور

ترشيحاتنا

ضياء السيد: أنصح الأهلي بالانسحاب من الدوري الإفريقي.. والغرور سبب خسارة السوبر القاري

"الغرب يكذب وكييف تخسر".. دونالد ترامب يفجر مفاجأة بشأن الحرب في أوكرانيا

الخميس.. انطلاق قرعة وحدات مدينتي بـ الصحفيين

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بكل فئاتها

أفضل صيغ الصلاة على النبي.. 5 كلمات للتفريج والشفاعة رددها خلال ربيع الأول

ببطارية تدوم لـ 4 سنوات.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A2 Pro

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

طريقة تحضير كبسة اللحم

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ