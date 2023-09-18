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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

صدى البلد

 حرصت  زوجة كريم فهمى دانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات“إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال برفقته..


 

وظهرت زوجة كريم فهمى باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب ابيض و بنطلون جينز خلال تواجدهم فىمدينة ديزنى.


وتتميز زوجة كريم فهمى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعضلمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


واليكم الصور..

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IMG_1552
IMG_1551
IMG_1551
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زوجة كريم فهمي كريم فهم كريم فهمي

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