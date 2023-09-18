زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

حرصت زوجة كريم فهمى دانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات“إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال برفقته..





وظهرت زوجة كريم فهمى باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب ابيض و بنطلون جينز خلال تواجدهم فىمدينة ديزنى.



وتتميز زوجة كريم فهمى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعضلمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



واليكم الصور..

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