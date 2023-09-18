الطعام المصري والموسيقى.. أسباب عودة السياحة الألمانية إلى الأقصر| شاهد

قال الدكتور محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: إن تجربة الشباب الألماني مع الشباب المصري السياحية مستمرة لعامها الـ11، وهي أحد أسباب الرواج للسياحة بالأقصر، متابعا: "مجموعة الأدوات الثقافية التي تتم مع الشباب المصري رائع".

وتابع الدكتور محمد عثمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن الحملة يتعرف فيها الشباب الألماني على الحضارة المصرية ، والطعام المصري ، والموسيقى ، وأصبح الشباب الألمان قوة ناعمة لصناعة السياحة في أوروبا .

وتابع ، أن هناك الملايين يتابعون صور الفعاليات في أوروبا ، وهناك الكثير من جرائد العالم تنقل الفعاليات التي تظهر الوجه الحقيقي للشاب المصري، كما أن التجربة هي أحد الأسباب الرئيسية لعودة السياحة الألمانية للأقصر.