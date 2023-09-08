حزب الاتحاد : نطالب بوضع خطة لتنشيط السياحة الثقافية عالميا

قال الدكتور عمرو قابيل، أمين الثقافة والسينما والمسرح بحزب الاتحاد، إن الثقافة مفهوم شمولي يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أننا بحاجة من خلال الحوار الوطني التاريخي الوصول إلى ما يشبه خارطة طريق لتحقيق رؤية مصرية لثقافة مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول (المسرح والموسيقى والغناء) ضن موضوعات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن تحقيق رؤية مصر لثقافة مصر يكون من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والتي تحقق بآليات عملها ووظائفها وأيدلوجيتها المختلفة الحفاظ على هذه الثقافات وتنميتها، فالسياحة والآثار بما تضمها من مؤسسات تمثل ثقافة الماضي ومؤسسات السينما والمسرح والموسيقى بما تمثله من ثقافة الحاضر.بالإضافة إلى مؤسسات أخرى هي في حقيقة أمرها أيضآ مؤسسات ثقافية مثل المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي وأيضا المؤسسات الإعلامية والتي اختصها بأنها القادرة على التعبير عن ثقافة المستقبل.



وأوضح أن حزب الاتحاد بملف يتضمن رؤية شاملة للثقافة المصرية في الجمهورية الجديدة، تعتمد هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية هي ثقافة منتجة، ثقافة مستقلة وثقافة عالمية.

وطالب بوضع خطة زمنية لتنشيط السياحة الثقافية عالميا بالمستوى الذي يليق بثقافة مصر قديما وحديثا، لاسيما وأننا في الآونة الأخيرة حظينا بأحداث ثقافية على المستوى العالمي لابد وأن نستفيد منها للترويج العالمي لثقافتنا مثل الإعتراف بفن الاراجوز ضمن التراث الإنساني غير المادي وكذلك رحلة العائلة المقدسة.

ونوه بأن الترويج العالمي للثقافة المصرية سيكون له أكبر أثر في ترسيخ الهوية الوطنية وضمان الارتقاء بثقافة مصر وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة التي تحقق رؤية مصر 2030.

واختتم: أؤكد احتياجنا إلى مظلة حقيقية تحقق رؤية واضحة للثقافة المصرية تحافظ على تعددية اتجاهاتها وتنوع انتاجاتها وتكون قادرة على تحقيق رؤيتها".