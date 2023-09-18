سيوة تشارك بـ 25% من المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية.. تفاصيل

قالت المهندسة ابتهال أحمد ، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح، تعقيبا على مشاركة سيوة ب 25% من المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية ، إن سيوة تمتلك ميزة تنافسية وهي أنها بكر للمشروعات الطبيعية ، وجميع سكانها لديهم ثقافة الحفاظ على بيئتهم لأنها مصدر دخلهم .

وأضافت المهندسة ابتهال أحمد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه تم عمل حملة ترويجية بسيوة من أجل المشاركة بقوة بمشروعاتها في المبادرة ، مما لقى استحسان الكثيرين في سيوة ، متابعة :" وصلنا لنسبة كويسة من المشروعات الخضراء في سيوة ".

وأردفت : لدينا نية لأن تكون مدينة " سيوة " ممثلة في " كوب 28 “ ، وأن تكون تحت الأنظار ، لافتة إلى أن اليوم هو آخر أيام تقييمات المشروعات .