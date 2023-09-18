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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 3400 جنيه..أرخص سعر لهاتف Nokia في مصر

ب 3400 جنيه..أرخص
ب 3400 جنيه..أرخص سعر لهاتف Nokia في مصر

يعد هاتف نوكيا Nokia C21 Plus أحدث الهواتف الاقتصادية من Nokia، ويتميز بشاشة كبيرة وعمر بطارية طويل وأداء جيد.

يتميز Nokia C21 Plus بشاشة IPS LCD بقياس 6.5 بوصة بدقة HD+. الشاشة كبيرة وساطعة، وهي مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الويب.

يعمل Nokia C21 Plus بمعالج Unisoc SC9863A، وهو معالج رباعي النواة يعمل بتردد 1.6 جيجاهرتز. المعالج ليس الأسرع في السوق، ولكنه يقدم أداءً جيدًا بما يكفي لمهام الاستخدام اليومي مثل تصفح الويب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي Nokia C21 Plus بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. يمكن توسيع سعة التخزين باستخدام بطاقة microSD.

يتميز Nokia C21 Plus بكاميرا خلفية أساسية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرات ليست رائعة، لكنها جيدة بما يكفي لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الأساسية.

يأتي Nokia C21 Plus ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة. البطارية كبيرة بما يكفي لتوفير عمر بطارية طويل يصل إلى يومين بشحنة واحدة.

يتوفر Nokia C21 Plus باللونين الأزرق والأسود. السعر يبدأ من 3400 جنيه مصري.

 

مميزات Nokia C21 Plus:

 

• شاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة

• عمر بطارية طويل يصل إلى يومين

• أداء جيد

• سعر مناسب

عيوب Nokia C21 Plus:

• الكاميرات ليست رائعة

• المعالج ليس الأسرع في السوق

 

تقييم Nokia C21 Plus:

 

بشكل عام، يعد Nokia C21 Plus هاتفًا اقتصاديًا جيدًا يقدم أداءً جيدًا وعمرًا طويلًا للبطارية. إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر مناسب يمكنه التعامل مع المهام اليومية، فإن Nokia C21 Plus خيار جيد.

 

Nokia Nokia C21 Plus مميزات Nokia C21 Plus نوكيا أحدث هاتف من نوكيا

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