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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 570 محضرا تموينيا وضبط 4.5 طن دقيق مجهول المصدر

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، من تحرير 570 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

 تنوعت ما بين (291) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (279) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.

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 وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح مركز السادات وتلا  ضد أصحاب مخابز بلدية لتجميعهم كمية قدرها 2.5 طن دقيق بلدى مجهول المصدر بدون مستندات ، ومحضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف  بناحية بركة السبع لحيازته 2 طن نخالة مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد صاحب مخبز سياحي لبيع 600 عبوة مكرونة مجهولة المصدر ، ومحضرين جنح أشمون والباجور بحوزتهم 730 علبة سجائر ومعسل بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة . 


 شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

التموين والتجارة الداخلية حملات التفتيش سلع مجهولة المصدر مديرية التموين والتجارة الداخلية المنوفية

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