أصحابه غفلوه.. سرقة 2.2 مليون جنيه من مقاول بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) ، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصين من بلدته على سبيل الإستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسى أمن).

و حال عودتهم من الخارج إكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (حارسى الأمن سالفى الذكر).

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.