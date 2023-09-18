سقوط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محل سكنهم ، وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا (سيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام - الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدوائر مركزى شرطة "منيا القمح بالشرقية ، أرمنت بالأقصر " وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.